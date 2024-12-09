نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشهد مؤسف في مباراة المنصورة والمقاولون العرب بعد انهيار اللاعب أحمد شاهين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة المنصورة أمام المقاولون العرب والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر دوري المحترفين مشهدا مؤسفا وذلك بعد استبدال اللاعب أحمد شاهين عقب مشاركته بعشر دقائق فقط.

وقرر علاء نوح المدير الفني للفريق الأول لنادي المنصورة استبدال اللاعب بعد دقائق من نزوله بسبب عدم تنفيذ التعليمات ليدخل اللاعب في حالة انهيار.

ورفض أحمد شاهين الخروج من الملعب وسط حالة من البكاء والذهول من رد فعل المدرب لكن مع ضغط الحكم واللاعبين غادر المستديرة.

ورغم محاولة إداري المنصورة احتواء الموقف إلا أن اللاعب تحت وطأة الانهيار والحزن من التبديل اتجه للمدرب واشتبك معه بالأيدي في مشهد مؤسف ليتدخل ياسر عبد الواحد من اجل احتواء الأزمة.

وتفاوتت ردود الأفعال حول مساندة اللاعب عقب تبديله بينما على الجانب الاخر هاجم البعض اللاعب حول تصرفه.



وحتى الان لم يعلق النادي على رد فعل اللاعب في انتظار القرار عقب الخسارة من المقاولون العرب.