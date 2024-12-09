نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يدعم محمد عواد بعد خطأ مباراة إنيمبا النيجيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن استيائه من الانتقادات اللاذعة التي وُجهت إلى محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب مواجهة الفريق أمام إنيمبا النيجيري في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

شوبير يدعم محمد عواد بعد خطأ مباراة إنيمبا النيجيري

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 2-2، بعد أن تقدم الزمالك بهدفين نظيفين قبل أن يعود الفريق النيجيري في النتيجة. وسُجل الهدف الأول لإنيمبا نتيجة خطأ للحارس محمد عواد، الذي خرج من مرماه في توقيت غير مناسب.

وفي تصريحاته الإذاعية، قال شوبير: "في نهاية الشوط الأول، ومن خطأ غير مبرر من عواد، سجل إنيمبا هدفه الأول. استعجل الحارس في الخروج من مرماه دون ضرورة، خاصة أن مهاجم الفريق المنافس كان محاطًا باثنين من مدافعي الزمالك".

وأضاف شوبير منتقدًا ردود الأفعال: "بعد الهدف، تحول الأمر إلى حملة انتقادات وتحفيل عنيف ضد عواد. يا جماعة، الزمالك كان متقدمًا 2-0، وكلنا شهدنا أهدافًا أسوأ تُسجل في مرمانا من قبل. لماذا هذا الكم من الشماتة؟"

وختم قائلًا: "انتقدوا أداء عواد بموضوعية إذا كان سيئًا، لكن لا تبرروا هذا الهجوم المبالغ فيه. نحن بحاجة إلى ثقافة نقد بناءة بدلًا من التجاوزات".