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أحمد جودة - القاهرة -

توج فريق ديبورتيبو تاشيرا بلقبه الـ11 للدوري الفنزويلي لكرة القدم، بانتصاره بركلات الترجيح على كارابوبو في إياب المباراة النهائية، الذي فشل في التتويج بلقبه الأول.

ديبورتيبو تاشيرا يتوج بلقب الدوري الفنزويلي

وأقيمت المباراة على إستاد ميسايل ديلجادو في كارابوبو، وحسمت بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاءها بالتعادل السلبي دون أهداف.



وكانت مباراة ذهاب الدور النهائي انتهت بالتعادل الإيجابي في معقل تاشيرا 1-1.

وحصل ديبورتيبو وكذلك كارابوبو على بطاقتي التأهل لدور المجموعات لبطولة كأس ليبرتادوريس القارية 2025، بينما سيخوض أونيفرسيداد سنترال وموناجاس الدور التمهيدي للبطولة.