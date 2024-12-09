نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميار شريف تتقدم في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت المصرية ميار شريف واليابانية ناومي أوساكا في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، اليوم الإثنين.

ميار شريف تتقدم في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

تحركت ناومي أوساكا خطوتين للأمام لتوجد في المركز 58، بينما قفزت ميار شريف ثلاثة مراكز لتوجد في المرتبة 65.

وكان أفضل تصنيف للاعبة المصرية في مسيرتها عندما تواجدت في المركز 31 في 19 يونيو 2023.

في المقابل بقت النجمة التونسية أنس جابر في المركز 42.

ولم يشهد التصنيف العالمي أي تغيير على مستوى العشرة الأوائل، حيث تتواجد البيلاروسية أرينا سابالينكا في الصدارة خلفها البولندية إيجا شفيونتيك ثم الأمريكية كوكو جوف، والإيطالية جاسمين باوليني، والصينية كينوين شينج.

وفي المركز السادس تتواجد الكازاخية إلينا ريباكينا، خلفها الثنائي الأمريكي جيسيكا بيجولا وإيما نافارو، ثم الروسية داريا كاساتكينا، وتكمل التشيكية باربورا كريشيكوفا قائمة العشرة الأوائل.