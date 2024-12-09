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أحمد جودة - القاهرة -

عبر مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو، عن استيائه من قرارات الحكام في مباراة الفريق ضد تشيلسي، التي انتهت بخسارة توتنهام 4-3 بعد أن كان متقدمًا بهدفين دون رد.

مدرب توتنهام مستاء من القرارات التحكيمية في مباراة فريقه ضد تشيلسي

عند سؤاله عن تدخل مويسيس كايسيدو ضد بابي ماتار سار، قال بوستيكوجلو: "أعتقد أن هذا يعكس الوضع الحالي في كرة القدم، حيث أن الناس أصبحوا مترددين في اتخاذ القرارات الكبيرة. الحكام لا يريدون اتخاذ قرارات حاسمة لأنهم يعرفون أن الأمر سيذهب إلى الفار والفار لا يريد التدخل، لذا تجد نفسك في منطقة لا تحسم فيها الأمور. هناك بعض القرارات التي اعتقدت أنها كانت ضدنا".

وأضاف: "أعتقد أن مساعد الحكم رفع رايته بشكل غريب ضد ديكي عندما كان في موقف انفراد، لا أعرف السبب. هذه الأمور خارجة عن سيطرتنا، ولا يمكننا فعل شيء حيالها. نأمل أن يتوصل المسئولون إلى حل لذلك".