نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يرصد التعاقد مع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن سعي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات الدولي البرازيلي رافينيا دياز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير فأن النادي السعودي مهتم بشكل كبير بالتعاقد مع رافينيا في الميركاتو الصيفي، حيث أن العميد سيحاول حسم الصفقة مقابل تقديم عرض مالي ضخم لضم اللاعب.

وأشارت التقارير بأن الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، يريد التعاقد مع نجم الفريق الكتالوني لتدعيم صفوف العميد، ويري بأنه سيكون صفقة مربحة لفريقه.

موعد مبارا الاتحاد المقبلة

يلتقي الاتحاد مع الهلال في السابع من يناير 2025، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين الكبيرين ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

