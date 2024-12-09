نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يقرر بيع نجمه في الميركاتو الشتوي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية موقف نادي النصر السعودي من بيع نجمه الدولي السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية فأن النصر يدرس بشكل كبير عرض ساديو ماني للبيع في الميركاتو الشتوي بعد تراجع مستواه بشكل كبير مع الفريق.

وأشارت بأن النادي السعودي يريد تعزيز خط هجومه بقوة خلال الميركاتو الشتوي، من خلال استبدال النجم السنغالي بلاعب آخر كبير يساعد الفريق على المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها العالمي.

وأوضحت صحيفة "اليوم" السعودية بأن ساديو ماني مرشح بقوة للانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل عدم رغبة النصر في استمراره.