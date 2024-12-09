نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يوجه نصيحة لكولر بعد التعادل مع أورلاندو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال، نجم نادي الزمالك السابق، أن تغييرات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أورلاندو بايرتس، كانت متأخرة.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” الأهلي بيمثل مصر، في كأس العالم للأندية، والزمالك هو رقم 2 في إفريقيا بعد الأهلي ونادي قيمته كبير".

وتابع:" فريق أورلاندو، من الفرق التي تجيد لعب الكرة، والأهلي كان قادر على حسم اللقاء في الشوط الثاني، وأنصح كولر، بتقسيم المباراة إلي شوطين،ولا داعي للانتظار حتى الدقيقة 75 لإجراء التغييرات".



وأكمل:" تغييرات كولر متأخرة، والأهلي كان غير قادرة على الاستحواذ والسيطرة، من أجل تنظيم هجمات وتسجيل هدف، ولا اعتقد أن المدرب كان يفكر في مباراة الإنتركونتيننتال ".

وشدد:" مدرب بيراميدز فنيًا أقل بكتير من مستوى الفريق، هو حماسي ويقوم بعمل حركات على الخطأ ولكن أين المستوى الفني؟".