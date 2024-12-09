مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن موقف كولر من تواجد مدير كرة بالأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -



صرّح مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، يتمتع بشخصية قوية تجعله يفرض رؤيته داخل الفريق، مشيرًا إلى رفضه الواضح لمنصب مدير الكرة في النادي.

وقال عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية: "مارسيل كولر يعارض فكرة وجود مدير كرة في الأهلي، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "خالد بيبو، الذي حقق العديد من البطولات كلاعب مع الأهلي، غادر منصبه كمدير لكرة القدم بعد إصرار كولر على رحيله، حيث رأى المدرب السويسري أن الفريق لا يحتاج لهذا المنصب".

وتابع: "الأهلي حاول تعيين مدير كرة جديد خلفًا لبيبو، لكن كولر رفض الفكرة مجددًا، وبدلًا من ذلك تم تكليف سامي قمصان ببعض المهام المتعلقة بإدارة الفريق".

وأشار عبد الغني إلى أن "النادي لجأ إلى تعيين محمد رمضان كمدير رياضي، في خطوة تهدف لتجاوز معضلة منصب مدير الكرة، إلا أن كولر لا يزال صاحب الكلمة العليا".

وختم حديثه قائلًا: "إذا رحل محمد رمضان عن منصبه، أعتقد أن كولر سيظل متمسكًا برفض تعيين أي مدير كرة جديد، وسيتخذ موقفًا واضحًا ضد هذا المنصب داخل الأهلي".