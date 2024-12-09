نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: أين نجوم الزمالك من افتتاح المتحف؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لا أحد يستطيع أن يقلل من نادي الزمالك، خاصة وأن تاريخه أكبرمن تاريخ بعض الدول.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” الزمالك يمتلك تاريخ ممتد وأكبر عمرًا من دول، وأمس افتتح متحف خاص به، ولا أحد يقدر أن يقلل من قلعة نادي الزمالك، والقلعة تعني حصن، والنادي متحصن بالتاريخ والنجاحات، ويمتلك من التاريخ ما ينشئ 10 متاحف".



وتابع:" يجب أن يشمل متحف الزمالك، مقتنيات جميع النجوم، من صناع هذا النادي العظيم، والتواصل مع الأولاد والأحفاد، ويتم وضع جميع الصور أو الوثائق منذ إنشاء النادي".

وواصل:" أين نجوم الزمالك من افتتاح متحف الزمالك، مثل حسن شحاته وفاروق جعفر وعادل المأمور وهشام يكن وأيمن يونس، وأحمد رمزي وعمرو زكي وجمال حمزة وإسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد، وكيف يكون افتاح متحف ولا يوجد رموز النادي".

وزاد:" لا أعرف على ما حدث مقصود أم سهو من المجلس، والمتحف يوثق التاريخ، وكان يجب تواجد النجوم في الافتتاح، وكان من الوارد أن يهدي حسن شحاتة أحد المقتنيات للنادي".