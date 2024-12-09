نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي مثل محمد صلاح.. ويعيش حقبة تاريخية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يعيش حقبة تاريخية، في الوقت الحالي، بعد تحقيق العديد من البطولات والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” البعض قال أنه لن يشجع الأهلي في كأس العالم، وأن القرعة سهلة، والأهلي سيخوض افتااح كأس العالم للأندية لأول مرة في التاريخ، والأهلي مثل محمد صلاح".



وتابع:" العديد من جماهير الأهلي، تتقابل معي ويؤكدون أنهم سيضجعون الزمالك في الكونفدرالية، ومثل الأمر مع العديد من الزمالكاوية قالوا أنهم سيجشعون الأهلي في دوري البطال وكأس العالم، وأيضا، بيراميدز والمصري في إفريقيا".

وأوضح:" هذا حقبة تاريخية للأهلي التي نعيش فيها، وسنكتب بعد 100 سنة أن الأهلي خاض افتتاح كأس العالم للأندية، وحضر القرعة عظماء قرعة القدم في العالم".

وواصل:" الزمالك يمتلك تاريخ ممتد وأكبر عمرًا من دول، وأمس افتتح متحف خاص به، ولا أحد يقدر أن يقلل من قلعة نادي الزمالك، والقلعة تعني حصن، والنادي متحصن بالتاريخ والنجاحات، ويمتلك من التاريخ ما ينشئ 10 متاحف".

وأكمل:" يجب أن يشمل متحف الزمالك، مقتنيات جميع النجوم، من صناع هذا النادي العظيم، والتواصل مع الأولاد والأحفاد، ويتم وضع جميع الصور أو الوثائق منذ إنشاء النادي".

وواصل:" أين نجوم الزمالك من افتتاح متحف الزمالك، مثل حسن شحاته وفاروق جعفر وعادل المأمور وهشام يكن وأيمن يونس، وأحمد رمزي وعمرو زكي وجمال حمزة وإسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد، وكيف يكون افتاح متحف ولا يوجد رموز النادي".