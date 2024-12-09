نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: أطالب برحيل ميشالاك عن الزمالك.. وعمر فرج ليس على المستوى المطلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق برحيل البولندي كونراد ميشالاك عن صفوف الأبيض في أقرب وقت ممكن في ظل الأداء السلبي الذي يقدمه اللاعب.

وقال عبد الحميد في تصريحاته لـ ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: أطالب برحيل ميشالاك عن الزمالك، والفريق فرط فى فوز سهل أمام إنيمبا اليوم.

وأضاف: جوميز يفاجئنا كل مباراة بتبديلاته، ومحمود بنتايك الصفقة الأفضل فى الزمالك حتى الأن، أما عمر فرج ليس على مستوى الهجوم.

وأكمل: أطالب الزمالك بالتعاقد مع صفقات جديدة قبل يناير، مشيرا إلى ضرورة وجود مديرا للتعاقات داخل القلعة البيضاء الفترة المقبلة.