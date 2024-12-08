نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليستر سيتي يحول تأخره إلى تعادل مثير مع برايتون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حوّل ليستر سيتي تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2 مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي، على ملعب كينغ باور اليوم الأحد، بفضل هدفين متأخرين من القائد جيمي فاردي والجناح بوبي دي كوردوفا-ريد.

وبدا برايتون في طريقه لتحقيق أول فوز له خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي على أرض ليستر لكنه خرج بنقطة واحدة دفعته للمركز السابع بينما يحتل صاحب الأرض الصاعد حديثًا للدوري الممتاز المركز 16 برصيد 14 نقطة.

وقاد فاردي (37 عامًا) انتفاضة ليستر عندما هز الشباك في الدقيقة 86 بشكل رائع إثر تمريرة عرضية من الدولي الجاميكي دي كوردوفا-ريد بدلت اتجاهها ليضع الكرة في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى ويقلص الفارق.

وسجل دي كوردوفا-ريد هدفا بنفسه في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك التعادل ويسعد جماهير أصحاب الأرض عندما حول تمريرة عرضية من فاردي للشباك ليضمن بقاء المدرب الجديد رود فان نيستلروي دون هزيمة حتى الآن.

ومنح الظهير الأيمن طارق لامبتي التقدم للضيوف في الدقيقة 37 بتسديدة مذهلة بقدمه اليسرى من عند حدود منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة للمرمى بعد تمريرة ذكية من الظهير الأيسر الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان.

وضاعف الجناح يانكوبو مينته تقدم برايتون في الدقيقة 79 بعدما أهدر الضيوف عدة فرص خطيرة.

وأخفق المهاجم البرازيلي جواو بيدرو في استغلال تمريرة عرضية من لامبتي ليطلق تسديدة مباشرة من عشرة أمتار إلى جوار القائم الأيسر.

كما مرر المهاجم إيفان فيرجسون الكرة إلى كاورو ميتوما لكن الجناح الياباني سدد أعلى العارضة.

ولم يظهر بارت فيربرخن حارس برايتون في المباراة حتى الدقيقة 44 عندما قفز بكل قوته ليبعد ضربة رأس قوية عن مرماه من الظهير غير المراقب جيمس جاستن.