نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره لاتسيو اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الايطالي.

وجاء تشكيل نابولي الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: أوليفيرا، بونجيورنو، رحماني، دي لوينزو.

خط الوسط: انجيسا، لوبوتكا، ماكتوماني.

خط الهجوم: لوكاكو، كفاراتسخيليا، بوليتانو.

ويتواجد نابولي في وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يحل لاتسيو في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.