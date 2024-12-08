نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره لاتسيو اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الايطالي.
وجاء تشكيل نابولي الأساسي كالتالي:
- حراسة المرمى: ميريت.
- خط الدفاع: أوليفيرا، بونجيورنو، رحماني، دي لوينزو.
- خط الوسط: انجيسا، لوبوتكا، ماكتوماني.
- خط الهجوم: لوكاكو، كفاراتسخيليا، بوليتانو.
ويتواجد نابولي في وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يحل لاتسيو في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.