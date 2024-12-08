الرياضة

تشكيل نابولي لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره لاتسيو اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الايطالي.

وجاء تشكيل نابولي الأساسي كالتالي:

  • حراسة المرمى: ميريت.
  • خط الدفاع: أوليفيرا، بونجيورنو، رحماني، دي لوينزو.
  • خط الوسط: انجيسا، لوبوتكا، ماكتوماني.
  • خط الهجوم: لوكاكو، كفاراتسخيليا، بوليتانو.

ويتواجد نابولي في وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يحل لاتسيو في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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