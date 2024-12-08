الرياضة

موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب الفوز على توتنهام والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام هوتسبير، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة عقب الفوز أمام توتنهام

ومن المقرر أن يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره أستانا في المباراة القادمة يوم 12 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في موسمه الحالي.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد أستانا، يوم 12 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستنقل مباراة تشيلسي ضد أستانا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة المباريات داخل الشرق الأوسط وشمال.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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