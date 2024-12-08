نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص فوزًا ثمينًا أمام رين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت فوزًا ثمينًا أمام نظيره رين بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي 2024-2025.

أحداث مباراة نانت ورين في الدوري الفرنسي

تحصل ميكائيل فاي لاعب فريق رين على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 5+45.

وشارك مصطفى محمد مهاجم نانت في الدقيقة 59، بدلًا من بيدرو شيريفيلا الذي خرج للإصابة.

وتمكن موسيس سيمون من تسجيل أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح نانت في الدقيقة 90.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح رين في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 5+90 بداع التسلل.

ترتيب فريقا نانت ورين في الدوري الفرنسي

يحتل نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، فيما يحتل فريق رين المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.