لجنة شؤون الفرق الأهلية بنادي المصنعة تنظم حلقة عمل

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: أقام نادي المصنعة حلقة عمل لمديري الفرق الأهلية المشاركة بدوري الدرجة الثانية التابعة للنادي، والتي تأتي ضمن فعاليات مبادرة التنمية الإدارية لإدارات الفرق الأهلية بنادي المصنعة. قدَّم حلقة العمل نصر بن مبارك المجيني عضو مجلس إدارة نادي المصنعة رئيس لجنة شؤون الفرق الأهلية بحضور علي بن سعيد الحجري عضو لجنة شؤون الفرق الأهلية وعدد من مديري فرق الدرجة الثانية، وقد تطرق نصر بن المجيني خلال حلقة العمل إلى الجانب الإداري في متابعة وإدارة اللاعبين مؤكدًا على مميزات الإدارة في كرة القدم وأهمية تخطيط الإدارة لمديري الفرق بما يحقق الأهداف المرجوة منها، كما تم خلال حلقة العمل التعريف بعدد من المفاهيم المتعلقة بمدير الفريق ومهامه الإدارية والفنية وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي للاعبين مع التطرق إلى أبرز مهام مدير الفريق وصفات مدير الفريق الناجح وصولًا إلى تقديم جملة من التوصيات لمديري الفرق المشاركين في حلقة العمل.

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