ختام بطولة دوري بوكاري سويت للقدم بمحافظة جنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله باعلوي:

‏اختتمت لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة جنوب الشرقية بطولة دوري بوكاري سويت لكرة القدم للحلقة الأولى لمواليد ٢٠١٥ فما فوق على مستوى المحافظة ودوري المدارس لكرة القدم للحلقة الثانية لمواليد (٢٠١٢-٢٠١٣).

فقد شهدت بطولة دوري بوكاري سويت لكرة القدم للحلقة الأولى لمواليد ٢٠١٥ فما فوق مشاركة ٢١٠ طلاب من ٢١ مدرسة، حيث اقيمت المباراة النهائية على كأس المحافظة بملعب مركز إعداد الناشئين بولاية صور، وجمعت فريق مدرسة منبع الخير بطل مجموعة مدارس قطاع جعلان وفريق مدرسة الشيخ بلعرب بن مانع بطل مجموعة مدارس قطاع صور، وذلك بحضور خالد بن علي الغزالي مدير دائرة التربية الخاصة والتعليم المستمر وقد أسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق مدرسة منبع الخير بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف ليحقق فريق مدرسة منبع الخير كأس البطولة للمرة الثانية والميدالية الذهبية وجائزة عينية.

وتمثيل المحافظة في المشاركة الخارجية بدوري بوكاري سويت لكرة القدم خلال الفترة من ٢٠ – ٢٦ يناير ٢٠٢٥م، وحصل فريق مدرسة الشيخ بلعرب بن مانع على المركز الثاني على مستوى المحافظة والميدالية الفضية وجائزة عينية.

وبالنسبة لدوري المدارس لكرة القدم للحلقة الثانية لمواليد (٢٠١٢-٢٠١٣) والذي شارك فيه ٢٦٦ طالبًا من ١٩ مدرسة اقيمت المباراة النهائية على ملعب فرع نادي جعلان بمنطقة فلج المشايخ، وذلك بحضور محمد بن حمد السنيدي مدير دائرة المشاريع والخدمات، حيث التقى في المباراة النهائية على كأس المحافظة فريق مدرسة العباس بن عبدالمطلب بطل مجموعة مدارس قطاع جعلان وفريق مدرسة سلطان بن مرشد بطل مجموعة مدارس قطاع صور. واستطاع فريق مدرسة العباس بن عبدالمطلب الفوز بهدفين للاشيء وتحقيق المركز الأول وكأس المحافظة والميداليات الذهبية.

ليمثل المحافظة في المشاركة الخارجية في فبراير ٢٠٢٥م، فيما حصل فريق مدرسة سلطان بن مرشد على المركز الثاني والميدالية الفضية.