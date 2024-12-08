اليوم .. ختام دور المجموعات بكأس مدينة الرسيل الصناعية

تقام مساء اليوم الاثنين الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثانية من كأس مدينة الرسيل الصناعية لكرة القدم بإقامة (3) مباريات، حيث يلتقي فريق حديد مسقط مع فريق الكابلات العُمانية، ويلتقي فريق إسمنت عُمان مع فريق الخدمات الهندسية المتحدة، ويجمع اللقاء الثالث فريقي الصفاء للأغذية والاتحادية للمحولات، ويتصدر فريق إسمنت عُمان المجموعة برصيد (12) نقطة وضمن تأهله رسميًّا في المركز الأول، بينما يحتل فريق الصفاء للأغذية المركز الثاني برصيد (7) نقاط، ويحتل فريق حديد مسقط المركز الثالث برصيد (6) نقاط، بينما يملك فريق الكابلات العُمانية (5) نقاط ويحتل المركز الرابع، ويأتي فريق الخدمات الهندسية المتحدة في المركز الخامس برصيد (4) نقاط، وأخيرًا فريق الاتحادية للمحولات بلا رصيد من النقاط.

وتختتم يوم الثلاثاء مباريات دور المجموعات من المجموعة الأولى بإقامة ثلاثة مواجهات، حيث يلتقي فريق مياه الواحة مع فريق الوطنية لمنتجات الألمنيوم، ويلتقي فريق نحاس عُمان مع فريق ريم للبطاريات، بينما يجمع اللقاء الثالث فريق مدائن مع فريق نافذ اللوجستية.

ويتصدر فريق مياه الواحة المجموعة برصيد (8) نقاط، بينما يحتل فريق الوطنية لمنتجات الألمنيوم المركز الثاني برصيد (6) نقاط، وهو نفس رصيد فريق مدائن الذي يحتل ثالثًا بفارق الأهداف، ويأتي في المركز الرابع فريق نافذ اللوجستية برصيد (5) نقاط، ثم فريق نحاس عُمان برصيد (4) نقاط، وأخيرًا فريق ريم للبطاريات بلا رصيد من النقاط.