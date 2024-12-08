مسقط ـ العُمانية : نظمت رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة ممثلة بالخدمات الاجتماعية العسكرية امس ملتقى ثقافيًّا رياضيًّا لذوي الإعاقة، تحت رعاية العميد الركن (مهندس) علي بن سليمان الذهلي رئيس الخدمات الاجتماعية العسكرية. بدأ الملتقى الذي أقيم بنادي الشفق لقوات السُّلطان المسلحة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس الخدمات الاجتماعية العسكرية كلمة أكد من خلالها على التقدير والاعتزاز بمسيرة العطاء لذوي الإعاقة من المتقاعدين من منتسبي قوات السُّلطان المسلحة الذين عملوا في وزارة الدفاع وقوات السُّلطان المسلحة وتركوا بصماتهم في ذاكرة المكان والزمان وكونهم مصدر إلهام ومثالًا يحتذى به يجسد أرقى صور العزيمة والإصرار، متمنيًا لهم كل التوفيق والسعادة. كما اشتمل الملتقى على مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، تمثلت في عرض مادة مرئية عن الأدوار والخدمات التي تقدمها الخدمات الاجتماعية العسكرية لذوي الإعاقة من المتقاعدين من منتسبي قوات السُّلطان المسلحة، إلى جانب عرض مسرحي قدمه عدد من ذوي الإعاقة المتقاعدين من قوات السلطان المسلحة، وعزف مقطوعات موسيقية متنوعة، بالإضافة إلى جلسة حوارية عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم على الخدمات والجهود التي تبذلها رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة ممثلة بالخدمات الاجتماعية العسكرية لذوي الإعاقة من منتسبي قوات السُّلطان المسلحة.وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم المشاركين والمنظمين للملتقى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة تنظم الملتقى الثقافـي الرياضي لذوي الإعاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.