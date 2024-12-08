نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| موقف فينيسيوس.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أتالانتا، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة أتالانتا

ويستضيف ملعب جويس معقل القديسين، المواجهة النارية بين أتالانتا وريال مدريد، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المواجهة يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

ويحتل أتالانتا الإيطالي المركز الخامس بترتيب جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 11 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع والعشرون برصيد 6 نقاط.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:-

▪︎ حراسة المرمى: كورتوا - لونين - سيرجيو

▪︎ خط الدفاع: فاسكيز - فاييخو - فران غارسيا - روديجر -يوسف - أسينسيو - دافيد خيمينيز.

▪︎ خط الوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس - تشيما.

▪︎ خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد واتالانتا في دوري أبطال اوروبا

يمكنكم مشاهدة المواجهة النارية بين ريال مدريد وأتالانتا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.