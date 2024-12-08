حافلة الزمالك تصل ستاد جودسويل أكبابيو لخوض مباراة إنيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد جودسويل أكبابيو الدولي استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا النيجيري، المقرر لها في السادسة مساء اليوم، في إطار مباريات الجول الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل نيجيريا.



وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل توجه اللاعبين إلى ملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة إنيمبا.

