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أحمد جودة - القاهرة - المرج يقصي أصحاب الجياد بركلات الترجيح بكأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المرج بقيادة محمد شعراوي لدور ال64 من مسابقة كأس مصر، اثر فوزه بركلات الجزاء على اصحاب الجياد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد جامعة الإسكندرية، ضمن مباريات الدور الثاني لكأس مصر.

افتتح المرج التسجيل عن طريق اللاعب محمد صابر في الدقيقة 29 من الشوط الأول وسط غافلة دفاعية من مدافعي وحارس مرمى اصحاب الجياد،.

بينما أدرك البديل محمد ناصر التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 من عمر المباراة، لتتجه المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

سجل للمرج من علامة الجزاء كلًا من: محمد صابر وعبد اللطيف اوفا ومحمد حسام بودي، وتألق الحارس محمد رمضان في التصدي لركلات الجزاء لأصحاب الأرض. بينما سجل اللاعب ابراهيم كمال ركلة جزاء اصحاب الجياد.

و شهدت المباراة طرد محمد صديق المدير الفني لأصحاب الجياد في الدقيقة 75 اثر اعتراضه على قرارات حكم المباراة.

ويستعد المرج للعودة للدوري بمواجهة هليوبوليس على ملعبه السبت المقبل، ضمن مباريات الأسبوع العاشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث.