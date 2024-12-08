نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاتة: الأهلي سيظهر في إنتر كونتيننتال بشكل مغاير لمباراة أورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء الأهلي في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمس، وإمكانية ظهوره بنفس الشكل في بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: حالة لاعبي الأهلي في المباراة الماضية لم تكن جيدة وذلك بسبب عوامل الرطوبة ودرجات الحرارة وتوقيت المباراة.

وتابع نجم الأهلي السابق: كان هناك أيضًا تزكيز من لاعبي الأهلي مع المباراة المقبلة في كأس إنتر كونتيننتال، وهو سبب الظهور بهذا الشكل.

واختتم رضا شحاتة: هناك تركيز كبير للاعبي الأهلي على بطولة كأس إنتر كونتيننتال، والمقاييس مختلفة والمعايير مختلفة والأهلي سيكون مختلف وسيظهر بشكل مغاير عما ظهر عليه أمام أورلاندو.