نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيله فريقه لمواجهة نظيره فريق بلاك بولز الموزمبيقي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

محمود جاد لحراسة المرمى

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامي، ميدو جابرـ وبابا بادجي

الهجوم:صلاح محسن.

ويقع المصري فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم الزمالك، وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويحتل فريق المصري المركز الأول متصدر المجموعة ويأتي خلفه الزمالك بالمركز الثاني ويتساوي معه في نفس النقاط وفى المركزين الثالث والرابع، فريقا بلاك بولز وإنيمبا دون نقاط.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، على استاد دو زيمبيتو الوطني في مابوتو، عاصمة موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلاك بولز

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.