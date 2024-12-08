انت الأن تتابع خبر مادويكي: اشعر بالسعادة للعب تحت قيادة ماريسكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إعترف مهاجم ​تشيلسي​ نوني مادويكي أنّهُ يستمتع بكرة القدم تحت قيادة المدير الفني ​إنزو ماريسكا​. وذلك قبل أن يستضيف تشيلسي جاره اللندني توتنهام في قمّة مباريات الجولة من البريمييرليغ.

وقال مادويكي لموقع النادي على الإنترنت: "نحن نتقدم. المعنويات مرتفعة في غرفة الملابس في الوقت الحالي. الجميع يستمتع بكرة القدم. أشكر المدرب والطاقم على الانسجام في المجموعة، وبالطبع عندما تسجل الأهداف يكون الجميع سعداء".

واستطرد مادويكي، 22 عامًا: "إنه أمر ممتع أن تكون جزءًا من مجموعة شابة. نحن صغار ولكننا ناضجون، نحن رجال في الملعب، وسنكمل على هذا المنوال حتّى نهاية الموسم".