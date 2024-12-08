انت الأن تتابع خبر تقارير: محمد صلاح بصدد تجديد عقده مع ليفربول لمدة موسمين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم الأحد أن الدولي المصري محمد صلاح، بصدد تجديد عقده مع ليفربول الانجليزي لمدة موسمين قادمين.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية أن محمد صلاجح وافق على تجديد عقده مع ليفربول حتى 2027 بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي مؤخرًا.

وكانت أنباء قوية قد ترددت عن استمرار محمد صلاح على طاولة لجنة الاستقطاب بدوري روشن السعودي من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويتألق محمد صلاح بقميص الريدز في الموسم الجاري ويقود فريقه لصدارة الدوري الانجليزي بـ 21 مساهمة تهديفية.