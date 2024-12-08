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أحمد جودة - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل مباراة إنيمبا النيجيري المرتقبة المقرر لها اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل انطلاق مباراة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في لقاء اليوم، كما حرص على منحهم التعليمات الأخيرة قبل المباراة.

وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في لقاء اليوم والعمل على تحقيق الفوز في اللقاء والعودة بالثلاث نقاط.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية