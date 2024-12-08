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أحمد جودة - القاهرة - خسر فيليز سارسفيلد خارج ملعبه بشكل غير متوقع 0-1 أمام أونيون دي سانتافي، لتشتعل المنافسة على لقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم قبل جولة على الختام.

"سارسفيلد يخسر" المنافسة على لقب الدوري الأرجنتيني تشتعل

بهذه الخسارة ضمن الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الأرجنتيني، يتجمد رصيد فيليز عند 48 نقطة في صدارة الترتيب، لكن تاييريس دي كوردوبا قد يقاسمه الصدارة حال فاز بمباراته في نفس الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وسيلعب تاييريس مساء اليوم أمام خيمناسيا لابلاتا خارج أرضه.

وفشل فيليز في الخروج بنتيجة إيجابية وسقط بهدف ذاتي سجله إلياس غوميز (ق54).

بينما ودع راسينغ كلوب عمليًا المنافسة على اللقب بخسارته 3-1 أمام سنترال كوردوبا.

وتألق لاعب كوردوبا، الكولومبي لويس ماريا أنجولو بتسجيله لهدفين (ق45+2 وق51) وصناعته للهدف الثالث لفريقه في المباراة والذي سجله زميله فافيو كابرال (ق28).

بينما جاء هدف راسينغ الوحيد من خلال اجوستين باسو (ق61).

ولعب راسينغ بتشكيلة احتياطية حيث سيستعد لخوض نهائي كأس الأرجنتين يوم الأربعاء ضد فيليز، لتنتهي آماله في التتويج بالثنائية هذا الموسم بعد فوزه بلقب كأس كوبا سودأمريكانا.

ولايزال أوراكان يمتلك حسابيًا إمكانية للفوز باللقب، فلديه 43 نقطة وقد يقلص الفارق لنقطتين حال فاز غدًا الإثنين على بلاتينسي بنفس الجولة.