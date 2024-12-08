انت الأن تتابع خبر مبابي بعد الفوز: لعبنا بشكل جيد وتركيزنا يتجه لمواجهة اتالانتا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح ​ريال مدريد​ في تحقّيق الفوز امام ​جيرونا​ بثلاثة اهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة ال16 من ​الدوري الاسباني​.

وبعد المباراة تحدّث صاحب الهدف الثالث الفرنسي ​كيليان مبابي​ عن الفوز قائلاً : “كُنّا نُدرك أهميّة المباراة، جيرونا قويّ جدّاً على أرضهِ، لكنّنا بدأنا بشكل جيد للغاية، وسجلنا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عدنا بقوة وسجلنا هدفين على التوالي”.

وعن مباراة الفريق الملكي القادمة ضد اتالانتا الايطالي أضاف المهاجم: "إنّهُ دوري الأبطال، علينا الفوز لأننا خسرنا المباراة الأخيرة ونحن مستعدّون للحصول على النقاط الثلاث".