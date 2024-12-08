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أحمد جودة - القاهرة - أشاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بالإنجليزي جود بيلينجهام، صاحب هدف وتمريرة حاسمة في فوز ريال مدريد على ملعب جيرونا 3-0 أمس السبت، واعتبر اللعب إلى جواره "أمرًا لا يصدق"، مبرزًا أيضًا جهود إبراهيم دياز وأردا غولر في الهجوم.

مبابي: اللعب إلى جوار بيلينجهام أمر مذهل

قال مبابي في تصريحات لقناة ريال مدريد التلفزيونية: "إنه أمر لا يصدق أن تلعب بجوار لاعب عظيم مثل جود بيلينجهام وأن تلعب مع ريال مدريد في وجود هذا الكم من اللاعبين ذوي الكفاءة. إنها متعة كبيرة. لقد قدم جود مباراة رائعة كما ساعد إبراهيم وأردا كثيرًا في الهجوم".

وعقّد ريال مدريد الأمور أمام برشلونة، المتصدر، بفوز مستحق أمام مضيفه جيرونا (3-0) في المباراة التي جمعت بين الفريقين، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وبدا مبابي سعيدًا بالهدف الذي سجله بمرمى جيرونا، وأبرز أهمية استغلال تعادل برشلونة أمام ريال بيتيس بالتزامن مع انتصار الفريق الملكي، ليقترب الأخير هكذا من صدراة الليغا، الذي أصبح على بعد نقطتين منها، وقد تكون الكفة في صالح الريال في حالة فوزه في مباراته المؤجلة أمام فالنسيا والمقرر إقامتها في الثاني من يناير المقبل.

وأكد المهاجم الفرنسي: "بصرف النظر عن عملي، أحاول مساعدة الفريق في كل مباراة واللعب بقوة لتحقيق الفوز. المباراة كانت مهمة للغاية، كان علينا الفوز ولعبنا ضد فريق قوي للغاية على أرضه، ويستحوذ على الكرة دائمًا. لقد بدأنا بشكل جيد، وبالأهداف سيطرنا على المباراة".

وأخيرًا وضع مبابي نصب عينيه المباراة المهمة التي سيخوضها ريال مدريد يوم الثلاثاء أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا في ظل حاجته الكبيرة للنقاط، وقال في هذا الصدد "إنه دوري أبطال أوروبا، وعندما تخوضه، تواجه دائمًا فرقًا ولاعبين أقوياء. علينا أن نفوز لأننا خسرنا المباراة الأخيرة خارج أرضنا في التشامبيونز. سنذهب من أجل المنافسة والفوز".