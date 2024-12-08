نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يمدد تعاقده مع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في وجود إتفاق بين الدولي المصري محمد صلاح وناديه ليفربول لتمديد التعاقد بينهم.

ليفربول يمدد عقده مع محمد صلاح

وقالت صحيفة TeaMtalk البريطانية الصادرة اليوم الأحد إن ليفربول ومحمد صلاح توصلا اتفاق يقضي بتمديد عقد الفرعون لمدة موسمين.

وتابعت الصحيفة أن صلاح سوف يوقع على عقد التمديد بعد أن وصل الطرفان لصيغة اتفاق نهائي ووافق الملاك على التنازل عن بعض مطالبهم.

يُذكر أن ثلاثي الريدز الظهير الأيمن الأنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك والدولي المصري محمد صلاح تنتهي عقودهم في الصيف المقبل.

وأنهت الصحيفة تقريها أن خسارة أي من هؤلاء النجوم الثلاثة تعد بمثابة الضربة القاصمة لنادي ليفربول كما أن وقع الخسارة سيكون أكبر حال الفشل في تحصيل رسوم رحيلهم بالمجان.

يُذكر أن صلاح أثبت أنه النجم الأول في قلعة أنفيلد بعد أن وصل لثلاثة عشر هدفًا وضعته في صدارة ترتيب الهدافين بجانب تقديمه لثمانية تمريرات حاسمة.