تصريح مثير من زكي عبد الفتاح حول عصام الحضري يثير الجدل وينتقد محمد الشناوي لعدم استغلال كامل موهبته

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رياض - احمد صلاح - تصريح مثير من زكي عبد الفتاح حول عصام الحضري، وجه زكي عبد الفتاح، المدرب السابق لحراس مرمى منتخب مصر، انتقادات حادة لعصام الحضري، مؤكدا أنه لا يعتبره من أساطير كرة القدم، وذلك في سياق تعليقه على مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية القادمة.

تصريح مثير من زكي عبد الفتاح حول عصام الحضري

وأوضح زكي عبد الفتاح في تصريحات له خلال برنامج على قناة إم بي سي مصر شيكابالا ليس لاعبا أسطوريا، بينما هناك أسماء مثل حسن شحاتة وإبراهيم يوسف وطه بصري، وهذه الأسماء محل إجماع لا خلاف عليها، حيث قدم حسن شحاتة الكثير للزمالك ومنتخب مصر.

وأضاف أما في الأهلي، فلدينا محمود الخطيب وأبوتريكة، ولكن لا أستطيع أن أعتبر عصام الحضري أسطورة في الكرة المصرية، لأنه تخلى عن ناديه بشكل غير أخلاقي وأيضا عن منتخب بلاده، وبالتالي لا يستحق هذا اللقب، وأوضح الأسطورة هو من يكون قدوة ومثالا يحتذى به من قبل اللاعبين الشباب، والحضري حارس مميز، لكنه سبق وأن ترك المنتخب في إسبانيا وأعلن اعتزاله في منتصف الشوط، وأشار إلى لا يمكنني أن أنكر أن عصام الحضري لديه مسيرة رياضية رائعة وعدد من الإنجازات، ولكنه يتبع نهجا أنانيا يركز فيه على مصلحته الشخصية.

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