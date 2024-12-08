نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار حالة مايكل أنطونيو مهاجم ويستهام بعد تعرضه لحادث سير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي أن مهاجمه مايكل أنطونيو في حالة مستقرة بعد تعرضه لحادث سير.

استقرار حالة مايكل أنطونيو مهاجم ويستهام بعد تعرضه لحادث سير

واستعاد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما وعيه بعد نقله إلى مستشفى في العاصمة البريطانية لندن عقب الحادث الذي تعرض لها ظهر اليوم السبت.

وأوضح النادي اللندني الموقف بعد انتشار صور لسيارة فيراري متضررة بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وقال ويستهام يونايتد في بيانه "نؤكد أن أنطونيو في حالة مستقرة بعد تعرضه لحادث سير بعد ظهر اليوم في منطقة إسيكس".

وأضاف البيان "اللاعب استعاد وعيه ويتواصل مع المحيطين به، ولكنه سيبقى تحت العناية والرقابة الدقيقة في مستشفى بوسط لندن".

وشدد ويستهام في بيانه أيضا "نطالب الجميع في هذا الوقت العصيب باحترام خصوصية اللاعب وعائلته، والنادي لن يعلق مجددا على الحادث هذا الموسم ولكننا بصدد التوضيح في الوقت المناسب".