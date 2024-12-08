الرياضة

هيراكليس يتعادل 2/2 مع فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي

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أحمد جودة - القاهرة - اكتفى فريق هيراكليس ألميلوا بالتعادل مع ضيفه فورتونا سيتارد بنتيجة 2/2 ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري الهولندي لكرة القدم، مساء السبت.

هيراكليس يتعادل 2/2 مع فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي

تقدم هيراكليس بهدف لوكا كولينوفيتش في الدقيقة 15، ورد فورتونا سيتارد بهدفين لأليسيو دا كروز وكريستوفر بيترسون في الدقيقتين 21 و30.

وفي الشوط الثاني خطف الضيوف نقطة التعادل بهدف ثان سجله روبن روسكين في الدقيقة 59.

ورفع فورتونا سيتارد رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بعد تعادله السادس في الدوري هذا الموسم.

أما هيراكليس ألميلو يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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