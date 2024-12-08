بورتو يفرط في وصافة الدوري البرتغالي بالتعادل مع فاماليساو

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أحمد جودة - القاهرة - تعثر فريق بورتو بالتعادل مع مضيفه فاماليساو بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري البرتغالي لكرة القدم، مساء السبت.

تقدم أصحاب الأرض بهدف أوسكار أراندا في الدقيقة 44.

وأدرك بورتو التعادل بهدف مهاجمه الإسباني صامويل أوموروديون في الدقيقة 52.

ورفع بورتو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، ليفرط في وصافة الترتيب لصالح بنفيكا الذي يتفوق بفارق الأهداف.

أما فاماليساو فظل في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.