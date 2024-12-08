الرياضة

هشام حنفي: أكرم توفيق الأنسب لمراقبة ميسي.. والأهلي قادر على التأهل من المجموعة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم السابق، عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

هشام حنفي: أكرم توفيق الأنسب لمراقبة ميسي.. والأهلي قادر على التأهل من المجموعة

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "وصول الأهلي لكأس العالم للأندية حدث كبير والزمالك فرط في فرصة المشاركة بهذا الحدث العالمي، القرعة ساعدت الأهلي بالتواجد في تلك المجموعة وقادر على التأهل".

وأضاف: "الأهلي عنده طموح للتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية".

وأكمل: "أكرم توفيق الأنسب لمراقبة ميسي، ومباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي ستكون محط أنظار العالم".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع لاعب في كل خط وأتمنى عودة محمد عبد المنعم، كما أن عودة أليو ديانج للأهلي قبل كأس العالم للأندية ضرورية".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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