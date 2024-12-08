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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور أن هناك خلافًا نشب خلال اليومين الماضيين بين مسئولي نادى الزمالك والتونسي سيف الدين الجزيري حول تجديد عقده مع النادي وهو السبب الذى جعل الأمور تعود إلى نقطة الصفر بعدما كان الطرفين اتفقا على بنود العقد الجديد خلال الفترة الماضية.

تعطل ملف تجديد عقد سيف الجزيرى مع الزمالك.. خالد الغندور يكشف التفاصيل

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن إدارة نادي الزمالك تحاول في الوقت الحالي الضغط على سيف الجزيري حتى يجدد عقده بالأرقام التي يريدونها الأمر الذى رفضه المقربون من اللاعب.

وواصل الغندور أن إدارة نادي الزمالك بدأت بالضغط على سيف الجزيري حتى يجدد عقده من خلال إبعاده عن مكانه في التشكيل الأساسي،بالاتفاق مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الأمر الذي سبب حالة من الضيق لدى اللاعب.

واختتم الغندور: "وتحدث وكلاء اللاعبين مع المقربون من سيف الجزيري،حول نية نادى خورفاكان الإماراتي في التعاقد مع اللاعب إلا أن الأخير ينتظر فرمان الزمالك قبل حسم موقفه النهائي".

