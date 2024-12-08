الرياضة

هشام حنفي: إمام عاشور مشتت.. وتمنيت مشاركة كهربا أساسيًا ضد أورلاندو

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم السابق، عن أداء الفريق اليوم ضد أورلاندو بيراتس ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

هشام حنفي: إمام عاشور مشتت.. وتمنيت مشاركة كهربا أساسيًا ضد أورلاندو 

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأهلي كان قادرًا على الفوز أمام أورلاندو اليوم ولكنه لم يطمع وأكتفى بالتعادل، الفريق قدم مباراة كبيرة اليوم وحافظ على صدارة المجموعة".

وأضاف: "الأهلي خاض مباراة اليوم بشكل تكتيكي مميز جدا، لكن تفاجئت ببداية إمام عاشور أساسيًا اليوم واللاعب مشتت، كما تمنيت مشاركة كهربا أساسيًا اليوم".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي قدم مباراة تكتيكية على أعلى مستوى اليوم، وأتوقع تأهل الفريق رفقة شباب بلوزداد من تلك المجموعة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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