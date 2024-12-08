نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح سليمان: مباراة إنيمبا صعبة ولكن الزمالك هو المرشح للفوز بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، بافتتاح المتحف الجديد للقلعة البيضاء، موضحا بأنه سيكون إرث عالمي لجماهير النادي على مدار التاريخ.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "المتحف الجديد فخر لكل جماهير الزمالك وبكل تأكيد ما شاهدناه اليوم هو أمر سيتم تخليده في سجلات التاريخ".

وأضاف: "مباراة إنيمبا صعبة للغاية ولكن نادي الزمالك هو بطل الكونفدرالية والمرشح الأول للفوز بالبطولة هذا الموسم وللموسم الثاني على التوالي".

وأضاف: "يجب على لاعبي الزمالك أن يبدأوا اللقاء بتركيز شديد والطقس حار ولكن اللاعبين سافروا إلى نيجيريا منذ يومين وبالفعل تعودوا على حرارة الجو".