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أحمد جودة - القاهرة - قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن ابنه أحمد لاعب البنك الأهلي أجري العملية الجراحية بنجاح مؤكدًا أنه يحتاج شهرين من أجل العودة للملاعب.

ياسر ريان: إمام عاشور فاقد التركيز مع الأهلي وكولر مشتتت لهذا السبب

وتحدث ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور عن الأهلي قائلًا:"

كولر ركز على النواحي الدفاعية اليوم أمام أورلاندو وأخطأ في الدفع بوسام أبو علي أساسيًا اليوم".

تابع:"كولر مشتت في اختيار الخط الأمامي للأهلي حتى الآن وناصر ماهر انطباعه في الزمالك إنه لاعب جيد عكس إمام عاشور والجماهير مركزة معاه بشكل كبير".

وواصل: "إمام عاشور مشتت ولن يشارك أساسيًا في المباريات المقبلة".