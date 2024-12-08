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أحمد جودة - القاهرة - أكد يحيي حسن، مدير النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك، أن افتتاح المتحف الجديد سيكون محفورا في سجلات التاريخ.

يحيي حسن: سيذكر التاريخ افتتاح المجلس الحالي لأكبر متحف بين جميع الأندية

وقال حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "سيذكر التاريخ افتتاح المجلس الحالي لأكبر متحف بين جميع الأندية وهذا يوم تاريخي وحافل بكل تأكيد وحضر رموز القلعة البيضاء على مر العصور".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك وجهنا بتطوير مصيف مرسى مطروح وهذا ما شهده أعضاء الجمعية العمومية والذين أكدوا بأن هناك تطوير ملموس في المصيف هذا العام".

وأوضح: "النشاط الاجتماعي يقوم بإعداد برامج على مدار العام لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ونقوم بعمل رحلات في الصيف والشتاء".