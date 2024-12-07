الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند، أمام نظيره فريق مونشنجلادباخ إيجابيا، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

أهداف مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني، سجل اللاعب جيتينز نجم فريق بروسيا دورتموند هدف التقدم في شباك مونشنجلادباخ.

وتعادل في الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني، اللاعب ستوجر نجم فريق مونشنجلادباخ، في مرمى بروسيا دورتموند، سجلها عن طريق ركلة جزاء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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