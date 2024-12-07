نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس رياضة النواب يدعو وزير الرياضة لمتابعة انشاء استاد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن دعوته لإقامة اجتماع غدا الأحد في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والشركة المنفذة، لمتابعة العمل في استاد النادي المصري والوقوف على آخر التطورات وتذليل أية عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وإنهاء الإنشاءات.

وكان الدكتور محمود حسين قد قام بالتنسيق مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن يكون هذا الاجتماع في بورسعيد في وجود جميع أعضاء المنظومة المشاركة لمناقشة سير العمل في مشروع إنشاء استاد النادي المصري،بمحافظة بورسعيد، والذي استجاب له الوزير على الفور للمتابعة الميدانية.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن الإجتماع سيكون بحضور جميع أعضاء المنظومة المشاركين في بناء الاستاد وهم: وزير الشباب

والرياضة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، محافظ بورسعيد، الشركة المنفذة "وادي النيل"، ⁠استشاري المشروع "الفنية العسكرية"، وممثل النادي المصري.



يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمشروع بناء الاستاد والتي كان تم الاتفاق عليها في الإجتماع الأخير لمجموعة العمل بوزارة الرياضة ليكون بصفة شهرية، وأن يكون هذه المرة في محافظة بورسعيد.



وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الاجتماع التنسيقي سوف تعقبه زيارة ميدانية لموقع النادي، ومؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة.