الرياضة

بعثة الأهلي تغادر جوهانسبرج عائدة إلى القاهرة بعد التعادل مع أورلاندو في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار جوهانسبرج لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

تستغرق رحلة العودة ما يقرب من عشر ساعات، يتخللها ترانزيت في كينيا للتزود بالوقود.

تعادل الأهلي سلبيًّا مع أورلاندو، في المباراة التي أقيمت في الثالثة ظهر اليوم، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولةدوري أبطال إفريقيا

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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