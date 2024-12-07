نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تغادر جوهانسبرج عائدة إلى القاهرة بعد التعادل مع أورلاندو في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار جوهانسبرج لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

تستغرق رحلة العودة ما يقرب من عشر ساعات، يتخللها ترانزيت في كينيا للتزود بالوقود.

تعادل الأهلي سلبيًّا مع أورلاندو، في المباراة التي أقيمت في الثالثة ظهر اليوم، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولةدوري أبطال إفريقيا