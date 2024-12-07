الرياضة

ملخص أهداف مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا صعبا ومهما على نظيره الرائد بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الهلال والرائد

وسجل البركاوي الهدف الأول للرائد في الدقيقة 7 صنع الدوسري.

وعادل سافيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 41 صنع مالكوم.

وسجل يحيى سنبل الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 77 صنع زكريا وعادل ليوناردو النتيجة بتمريرة رائعة لكانسيلو في الدقيقة 87 وسجل كنو الهدف الثالث في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/2.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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