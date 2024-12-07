نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوانكو كانو رئيس نادي إنيمبا النيجيري يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا ولاعب أرسنال الإنجليزي السابق ورئيس نادي إنيمبا، على تحية بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما تصادف تواجده في نهاية مران الأبيض الختامي قبل مباراة الفريقين المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

رئيس نادي إنيمبا النيجيري يزور بعثة الزمالك

وقام كانو بتحية البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق والعديد من اللاعبين.

وحرص رئيس نادي إنيمبا على تحية أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة ورئيس بعثة الفريق، مؤكدًا سعادته بتواجد نادي الزمالك في نيجيريا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.