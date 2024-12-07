نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل الفريق لمواجهة جيرونا في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني غي الموسم الحالي.



يحتل ريال المركز الثاني برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما يحتل جيرونا المركز الثامن برصيد 22 نقطة.



من المقرر أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

حط الوسط: أردا جولر- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إبراهيم دياز- جود بيلينجهام- كيليان مبابي.