بنى سويف تنال “ الاحترام ” والقليوبية تفوز بكاس دورى مراكز شباب المحافظات

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أحمد جودة - القاهرة -

خطف منتخب القليوبية بطولة كأس دوري مراكز شباب المحافظات وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب بني سويف بضربات الترجيح بنتيجة 5-3 وذلك بعد أن أنهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد القاهرة الدولى بكرنفال رياضى متميز.

ورغم تقدم الفريق السويفي بقيادة مديره الفنى وائل عبد العال بالمباراة مرتان الا أن لاعبي القليوبية نجحوا فى إدراك التعادل.



المباراة النهائية شهدت حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة والعديد من نواب مجلس النواب والشيوخ بجانب قيادات الشباب والرياضة بمحافظات بنى سويف والقليوبية.

وثنى الحضور على المستوى الفني العالي الذي ظهر به لاعبو الفريقين، مؤكدين على أهمية هذه البطولات في اكتشاف المواهب الشابة وتنمية الرياضة في مصر.



من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بهذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل للرياضة والشباب، وأن مثل هذه البطولات تساهم في رفع الروح المعنوية لدى الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وهنأ محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية فريق القليوبية على هذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري. وأكد محافظ القليوبية أن هذا الفوز هو ثمرة للعمل الجاد والتدريب المستمر، وأن الرياضة هي أحد أهم أدوات بناء الشباب وتنمية المجتمع وان القليوبية فخورة بمنتخبها وستقف بجانبهم وتقدم لهم الدعم والمساندة لتحقيق المزيد من النجاحات.

فيما أعرب الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف عن اعتزازه بما قدمه لاعبي المحافظة من أداء مشرف طوال المباراة وخسارتهم بركلات الترجيح، وقيامه بعقد جلسة سريعة مع اللاعبين عقب النهائي لتقديم الشكر لهم على ما قدموه من جهد مميز.



وشهدت مدرجات ملعب استاد القاهرة حضور جماهير بنى سويف والقليوبية والعديد من وسائل الإعلام وقدم فقرات الحفل الاعلامى هانى حتحوت كما شهدت تواجد احمد حسن عميد لاعبي العالم بالحفل وتقديم فقرات فنية مختلفة وغنائية للمطرب محمود العسيلي.