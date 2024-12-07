نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامي قمصان: أغلقنا صفحة أورلاندو.. وجاهزون لتحديات المرحلة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه على نتيجة تعادل الفريق الأحمر مع ‏أورلاندو، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد أورلاندو بمدينة جوهانسبرج ‏بجنوب ‏إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

تصريحات سامي قمصان بعد تعادل الأهلي وأورلاندو بيراتس

وقال قمصان إن تعليمات الجهاز الفني كانت واضحة قبل المباراة وأثناء فترة الراحة بين ‏الشوطين على ضرورة الضغط والتسجيل من أجل تحقيق الفوز، ولكن نتيجة المباراة بشكل ‏عام مرضية خاصة أنها حافظت على تصدر الفريق للمجموعة.‏

وتطرق المدرب العام للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الأهلي اعتاد على ‏الصعوبات والتحديات وأن اللاعبين جاهزون ولديهم من الخبرة بما يكفى للتعامل مع توالي المباريات ‏والفصل بين البطولات التي يشارك بها الأهلي.

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وأضاف: أغلقنا صفحة دوري أبطال إفريقيا، للبدء في التحضير لمباراة كأس التحدي المقرر ‏لها يوم 14 ديسمبر الجاري.‏

وواصل قمصان حديثه: لدينا فرصة لمشاهدة مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي التي تقام ‏في قطر يوم 11 من الشهر الجاري لمعرفة الفريق الذي سيلعب أمام الأهلي في كأس التحدي، ‏إلى جانب مشاهدة مباريات أخرى للتعرف على المنافس بشكل جيد.‏