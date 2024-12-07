نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامي قمصان: أغلقنا صفحة أورلاندو.. وجاهزون لتحديات المرحلة المقبلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه على نتيجة تعادل الفريق الأحمر مع أورلاندو، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد أورلاندو بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
تصريحات سامي قمصان بعد تعادل الأهلي وأورلاندو بيراتس
وقال قمصان إن تعليمات الجهاز الفني كانت واضحة قبل المباراة وأثناء فترة الراحة بين الشوطين على ضرورة الضغط والتسجيل من أجل تحقيق الفوز، ولكن نتيجة المباراة بشكل عام مرضية خاصة أنها حافظت على تصدر الفريق للمجموعة.
وتطرق المدرب العام للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الأهلي اعتاد على الصعوبات والتحديات وأن اللاعبين جاهزون ولديهم من الخبرة بما يكفى للتعامل مع توالي المباريات والفصل بين البطولات التي يشارك بها الأهلي.
وأضاف: أغلقنا صفحة دوري أبطال إفريقيا، للبدء في التحضير لمباراة كأس التحدي المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري.
وواصل قمصان حديثه: لدينا فرصة لمشاهدة مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي التي تقام في قطر يوم 11 من الشهر الجاري لمعرفة الفريق الذي سيلعب أمام الأهلي في كأس التحدي، إلى جانب مشاهدة مباريات أخرى للتعرف على المنافس بشكل جيد.